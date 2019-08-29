فلامنجو البرازيلى يصعد لنصف نهائى كأس ليبرتادوريس

صعد فلامنجو البرازيلي للدور نصف النهائي في بطولة كأس ليبرتادوريس”دوري أبطال أمريكا الجنوبية”، بعدما وقع في فخ التعادل مع مواطنه إنترناسيونال بنتيجة 1/1 في المباراة التي جمعت بينهما فجر اليوم بملعب “ايستاديو برودا” معقل انترناسيونال فى “إياب” ربع النهائي.

وبدء إنترناسيونال بالتسجيل عن طريق رودريجو أوليفيرا ليندوسو في الدقيقة 62 وجاء هدف التعادل جابريييل باربوسا لفريق فلامنجو في الدقيقة 85 من زمن المباراة.

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وحجز فلامنجو مقعده فى الدور نصف النهائي بمسابقة كأس ليبرتادوريس، بعدما فاز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب على فلامنجو بنتيجة 3 – 1.

ونجح فلامنجو في العبور الدور ربع النهائي في بطولة كأس ليبرتادوريس للمرة الأولي في تاريخه، بعد أن تم إقصاؤه في 3 مناسبات سابقة فى هذه المرحلة.