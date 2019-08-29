الان تردد القنوات المفتوحة الناقلة لقرعة دوري ابطال اوروبا دور المجموعات 2019 اليوم على النايل سات...

القنوات المفتوحة الناقلة لقرعة دوري ابطال اوروبا على النايل سات، تسحب اليوم قرعة دور المجموعات من دوري أبطال اوروبا في الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، بمشاركة أبرز الأندية التي اعتادت ان تتصارع لتحقيق اللقب الأغلى قارياً، وسنوضح لكم تردد القنوات المجانية الناقلة لقرعة دوري الأبطال مساء اليوم الخميس.

يمكنكم استقبال تردد القناة المفتوحة الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا من خلال النايل سات وبأقل حجم طبق ممكن، حيث تنقل مراسم القرعة مجاناً وبدون تشفير عبر قناة bein sport hd الإخبارية على النايل سات، وذلك من خلال البث فائق الجودة، ويسبق حفل سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ستوديو لتحليل أداء الفرق المتأهلة لتلك المرحلة.

القنوات المفتوحة الناقلة لدوري الابطال

القناة التردد معدل الترميز Bein sport news hd 12604 h 27500

وتتواجد أندية ليفربول وبرشلونة ومانشستر سيتي وتوتنهام، وبورتو، وأياكس، ويوفنتوس، وريال مدريد وتشيلسي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في تلك النسخة من البطولة التي يعد أبرز الغائبين عنها هما مانشستر يونايتد وأرسنال من انجلترا بالإضافة إلي ميلان الأيطالي.