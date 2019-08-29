“today” أجراء قرعة دوري أبطال أوروبا تعرف على مستويات الفرق المشاركة في المجموعات...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز عرب فور نيوز، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال الهام الذي يترقبه عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان على سطح الكرة الأرضية، وهو أجراء قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم القادم 2019/2020، وتجري القرعة اليوم الخميس 29/8/2019 في أمارة موناكو بفرنسا، بعد أن تم تقسيم الفرق إلي أربع مستويات متدرجة المستوى.

قسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ويفا”، الفرق ال 32 المشاركة في دوري أبطال أوروبا إلي أربع أقسام، حسب المواصفات التي وضعها الاتحاد الأوروبي للفرق.

الحدث الموعد القنوات الناقلة المكان قرعة دوري أبطال أوروبا 16.00 بتوقيت غرينتش، 18.00 بتوقيت القاهرة، 19.00 بتوقيت مكة المكرمة، 20 بتوقيت أبوظبي قناة بي إن سبورت الأخبارية المفتوحة موناكو الفرنسية

تصنيف الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع ليفربول ريال مدريد ليون لوكوموتيف موسكو برشلونة توتنهام بايرن ليفركوزن جينك مانشسترسيتي أتلتيكو مدريد ريد بول سالسبورج جالطه سراي تشيلسي بروسيا دورتموند أولمبياكوس لايبزج بايرن ميونخ نابولي كلوب بروج النجم الأحمر زينت أياكس أمستردام فالينسيا أتلانتا اليوفينتوس شاختار أنتر ميلان ليل باريس سان جيرمان بنفيكا دينامو زغرب ريد ستار بلجراد

طريقة توزيع الفرق في المجموعات الثمانية لدوري أبطال أوروبا

موعد أجراء قرعة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يتم وضع التصنيف الأول في المجموعات على أساس أن تضم بطل دوري أبطال أوروبا النسخة السابقة، بالإضافة لبطل الدوري الأوروبي للنسخة السابقة أيضاً، وأبطال الدوريات الست الكبري في أوروبا، ويتم تصنيف المستوى الثاني والثالث والرابع وفق لتصنيف الاتحاد الأوروبي والمعايير التي وضعها “ويفا”.