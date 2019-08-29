سان جيرمان يتمسك بضم ديمبلي ضمن صفقة نيمار رغم تصريحات وكيله

ذكرت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد بدأ بالفعل اتصالاته مع ثنائي برشلونة عثمان ديمبيلي وإيفان راكيتيش، وذلك من أجل الحصول على مجهداتهم في صفقة انتقال نيمار المرتقبة إلي البارسا، وكشفت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية أن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس والمدير الفني توماس توخيل اتفقا على جلب الثنائي، وأن وكيل أعمال ديمبيلي موجود حالياً في باريس للتحدث مع ليوناردو ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

وتابعت الصحيفة أن راكيتيتش وديمبيلي سوف يتلقون عدة مكافأت مالية من باريس سان جيرمان إذا وافقا على الدخول في عملية انتقال نيمار للكامب نو، الكرواتي سوف يتقاضى 15% من قيمة نقله، والفرنسي سوف يحصل على 1.5 مليون يورو مقابل انتقاله على سبيل الإعارة.

وكان وكيل ديميلي قد ذكر في تصريحات يوم الأربعاء، أن اللاعب باق في صفوف برشلونة بنسبة 100 % ولن يدخل ضمن صفقة نيمار.