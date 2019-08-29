الارشيف / اخبار الرياضه

سان جيرمان يتمسك بضم ديمبلي ضمن صفقة نيمار رغم تصريحات وكيله

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد بدأ بالفعل اتصالاته مع ثنائي عثمان ديمبيلي وإيفان راكيتيش، وذلك من أجل الحصول على مجهداتهم في صفقة انتقال المرتقبة إلي البارسا، وكشفت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية أن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس والمدير الفني توماس توخيل اتفقا على جلب الثنائي، وأن وكيل أعمال ديمبيلي موجود حالياً في باريس للتحدث مع ليوناردو ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

وتابعت الصحيفة أن راكيتيتش وديمبيلي سوف يتلقون عدة مكافأت مالية من باريس سان جيرمان إذا وافقا على الدخول في عملية انتقال نيمار للكامب نو، الكرواتي سوف يتقاضى  15% من قيمة نقله، والفرنسي سوف يحصل على 1.5 مليون يورو مقابل انتقاله على سبيل الإعارة.

وكان وكيل ديميلي قد ذكر في تصريحات يوم الأربعاء، أن اللاعب باق في صفوف برشلونة بنسبة 100 % ولن يدخل ضمن صفقة نيمار.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا