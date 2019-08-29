ميسي يسعى لمعادلة رقم رونالدو القياسي كالأفضل في أوروبا

سيعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” اليوم، الخميس الذي سيتوج بلقب أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019 وهو اللقب الذي يتنازع عليه الثلاثي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول ومنتخب هولندا، وكريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، وليونيل ميسي، نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين.

وسيقام اليوم بإمارة “موناكو” الفرنسية، الحفل السنوي لتوزيع جوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” لعام 2019، على هامش سحب قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويأمل ليونيل ميسي لحصد جائزة أفضل لاعب فى أوروبا للمرة الثالثة في مسيراته، ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم كريستيانو رونالدو الذي فاز بجائزة في ثلاث مناسبات، فى حين يطمح فيرجيل فان ديك في حصد الجائزة للمرة الأولي في حياته، وحصل ليونيل ميسي علي الجائزة عامي 2011، 2015، بينما حصل كريستيانو رونالدو على الجائزة أعوام 2014، 2016، 2017.