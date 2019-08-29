منافسة شرسة على جوائز الأفضل فى حفل الاتحاد الأوروبى الليلة

سيعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” النقاب اليوم الخميس عن جوائز الأفضل “ذا بست” لهذا العام 2019، في حفل سيقام بإمارة “موناكو” الفرنسية على هامش سحب قرعة دوري الأبطال الذي سيقام في السادسة مساء اليوم.

وسيتم الإعلان عن 6 جوائز اليوم وهي أفضل لاعب في أوروبا: ويتنازع عليها ميسي وفان ديك ورونالدو ، بجانب أفضل لاعب في الدوري الأوروبي و4 جوائز أخرى كالتالي:

جائزة أفضل حارس في أوروبا 2019

وجاءت القائمة النهائية 3 حراس مرمي، وهم والفرنسي هوجو لوريس حارس مرمي توتنهام “وصيف دوري أبطال أوروبا”، والبرازيلي أليسون بيكر حارس مرمي ليفربول الإنجليزي والفائز بلقب دوري الأبطال، والألماني تير شتيجن حارس عرين برشلونة الإسباني والذي ودع المنافسات من نصف النهائي.

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جائزة أفضل مدافع في أوروبا 2019

ضمت قائمة المتنافسين كلاً من ماتياس دى ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي السابق والمنضم حديثاً لصفوف يوفنتوس الإيطالي بجانب ثنائي ليفربول الإنجليزي فيرجيل فان ديك وأرنولد.

جائزة أفضل لاعب وسط في أوروبا 2019

ضمت كلاً من :” كريستيان ايركسن لاعب توتنهام، وجوردان هندرسون لاعب ليفربول الإنجليزي، وفرينكى دى يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي والذي انتقل حديثاً لصفوف برشلونة الإسباني.

جائزة أفضل مهاجم في أوروبا 2019

شملت كلاً من: ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، ساديو ماني نجم منتخب السنغال ونادى ليفربول الإنجليزي، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.