روما يغرى ليفربول بـ15 مليون جنيه إسترلينى لضم لوفرين

يحضر نادى روما الإيطالي تقديم عرض جديد في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية للحصول علي مدافع ليفربول الدولي الكرواتي ديان لوفرين، وبحسب صحيفة (كورييري ديللو سبورت)، الإيطالية فإن روما على استعداد لتقديم 15 مليون جنيه استرليني مقابل جلب لوفرين، رغم أنه لا يحظى برضا تام داخل نادي الذئاب.

وكان لوفرين، البالغ من العمر30 عامًا، قريبًا من المغادرة إلى روما في وقت سابق من هذا الشهر، قبل أن يبدل النادي الإيطالي عرضه لاستعارة اللاعب مع أولوية الشراء؛ ليضطر ليفربول لإنهاء التفاوض، لكن روما اضطر للاستمرار التفكير في لوفرين، بعدما فشل في جلب دانييلي روجاني مدافع يوفنتوس.

ويحاول النادي الإيطالي تعويض بيع مدافعه الدولي اليوناني كوستاس مانولاس إلى نابولي، مع استعداد لوفرين لتقليل راتبه البالغ 100 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، للعب في الأوليمبيكو.