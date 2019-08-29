صفقة تبادلية محتملة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية إسبانية عن وجود صفقة تبادلية مرجحة بين حراس ناديي ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية أن كيلور نافاس، الذي بات قريباً من الرحيل إلي نادي العاصمة الفرنسية في الميركاتو الصيفي الجاري، سيدخل ضمن صفقة تبادلية مع أريولا حارس البياسجي.

وتابعت الصحيفة أنه في انطلاق المفاوضات مع نافاس كان الحارس الكوستاريكي في الصورة عندما كان ريال مدريد يريد التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لكن تغيرت الخطة بعد الانسحاب منها، وأوضحت الصحيفة إلي أن مفاوضات الفريقين الملكي والفرنسي ترتكز على صفقة تبادلية مع أريولا الذي سبق له اللعب مع فياريال موسماً قبل ذلك علي سبيل الإعارة.