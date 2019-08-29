تردد قناة bein sport news المفتوحة الناقلة لمراسم قرعة دوري ابطال اوروبا 2019 اليوم

تردد قناة bein sport news الإخبارية المفتوحة على النايل سات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا حصرياً، حيث تسحب اليوم في إمارة موناكو الفرنسية قرعة دوري أبطال أوروبا مرحلة المجموعات بتواجد 32 فريق يتم تقسيمها على ثمان مجموعات، وتنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة مراسم سحب قرعة دوري الأبطال اليوم مباشرة وحصرياً

تردد قناة bein sport الاخبارية

قناة بي إن سبورت الاخبارية هي قناة مجاينة تبث على النايل سات وتقدم فقرات إخبارية على مدار الساعة ومجموعة من البرامج التي تخص كرة القدم وكافة الألعاب، وتبث على تردد 12245 v ومعدل ترمي 27500

تردد قناة bein sport المفتوحة

قناة بي إن سبورت المفتوحة هي قناة مجانية تعرض مجموعة من الدوريات العربية مثل الدوري المغربي، وتقدم مجموعة من البرامج الرياضية على مدار اليوم، وتبث القناة على النايل سات عبر تردد 12476 v ومعدل ترمي 27500

قرعة دوري أبطال اوروبا اليوم

تبدأ قرعة دوري أبطال أوروبا مرحلة المجموعات اليوم في الساعة السابعة مساءاً بتوقيت مكة، ويشارك فيها 32 فريق من مختلف الدول الأوروبية، وكان ليفربول قد توج بلقب العام الماضي على حساب توتنهام