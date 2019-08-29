يوفنتوس يصدم روما بشأن ضم روجانى

أنهي فريق يوفنتوس الإيطالي مستقبل دانييلي روجاني مدافع السيدة العجوز، بشأن الرحيل إلي روما خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، ووفقاً لما ذكره موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن يوفنتوس لن يريد التخلي عن خدمات روجانى على سبيل الإعارة، وإنما عبر البيع النهائي فقط.

وتابع أن دانييلي روجاني لم يستطيع إقناع ماوريسيو ساري المدير الفني للبيانكونيري، بأحقيته في حجز مقعده بتشكيل يوفنتوس، هذا الموسم.

ويأتي التعاقد مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت بمثابة القضاء على أي فرصة لدانييلي روجاني في المشاركة مع اليوفى مستقبلاً، والجدير بالذكر أن دانييلي روجاني يدخل دائرة إعجابات روما خلال الصيف الحالي، لكن قرار يوفنتوس يحبط محاولات الذئاب لجلبه.