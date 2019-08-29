نشرة سوبر كورة.. نيمار برشلونى.. أهلاوى جديد بالجونة.. تأجيل نهائى الكأس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية. الحكم فى دعوى هاني العتال لإيقاف انتخابات الزمالك التكميلية يوم 2 سبتمبر حجزت محكمة القضاء الإداري، دعوى هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك، المقدمة ضد وزير الشباب والرياضة بصفته، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير بصفته، والمدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة بصفته، ومدير مديرية الشباب والرياضة فى الجيزة بصفته، والمدير التنفيذى لنادى الزمالك بصفته، ورئيس نادى الزمالك، لوقف الانتخابات التكميلية للقلعة البيضاء، للنطق بالحكم فى جلسة يوم 2 سبتمبر المقبل. أوباما يرتدى رقم 14 فى الزمالك بعد رحيل الحاوى استقر يوسف أوباما مهاجم الزمالك، على ارتداء القميص رقم 14 خلال الفترة القادمة، بعد رحيل أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق الأبيض عن قلعة ميت عقبة إلى مصر المقاصة. أعلن نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحى التضامن مع نادي الزمالك، قبل موقعة الفريقين يوم الأحد المقبل، فى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس مصر. Advertisements الزمالك يسلم استغناء حفنى للمقاصة سلم مسئولو الزمالك، الاستغناء الخاص بأيمن حفنى صانع ألعاب الفريق الأبيض إلى المقاصة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بناءً على رغبة اللاعب بالانضمام إلى النادى الفيومى. وقع اختيار لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم الحكم محمد الحنفى لإدارة مباراة بيراميدز وحرس الحدود، فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر التى ستقام غدا الجمعة . محمد الحنفى يدير مباراة بيراميدز وحرس الحدود تناقش اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، تأجيل نهائى كأس مصر المحدد له يوم 5 سبتمبر المقبل، وفقا لما تم إعلانه من قبل. الاتحاد السكندري يتضامن مع الزمالك قبل موقعة كأس مصر

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