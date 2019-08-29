شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستفسر من كانو سبورت عن موعد ذهاب دور الـ32.. و14 سبتمبر الأقرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مسئولو النادى الأهلي تأكيدا من مسئولى نادى كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بتحديد موعد مباراة الفريقين بدور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 14 سبتمبر المقبل.
وصعد كانو سبورت لدور الـ32 بعدما تفوق فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب أمام ميكيل الإثيوبى بنتيجة 3 – 2 ضمن منافسات دور الـ64 بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، ليواجه الأهلى الذى أطاح بنظيره اطلع بره بطل جنوب السودان، بعدما تفوق فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 13-0.
وحدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل موعداً لمباراة الذهاب فى غينيا، على أن تقام مباراة العودة الأحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر الجارى.
وكان الأهلي قد استفسر من نظيره الغينى عن موعد المباراة من أجل إنهاء ترتيبات السفر، وأكد مسئولو كانو سبورت للإدارة الحمراء أن اللقاء سيُقام يوم 14 سبتمبر الجارى، وسيتم إرسال خطاب رسمى للأهلى بالموعد النهائي في غضون الساعات المقبلة.
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