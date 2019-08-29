شاهد تتويج سارة سمير بذهبيات الأثقال فى دورة الألعاب الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت صالات منافسات دورة الألعاب الأفريقية عزف النشيد الوطنى خلال تتويج سارة سمير لاعبة منتخب رفع الأثقال بذهبيات منافسات اللعبة، بعدما حصدت ذهبية كل من الخطف والكلين والمجموع. واحتفلت البعثة المصرية بتتويج اللاعبة والتقاط الصور التذكارية معها بعد التتويج بالميداليات الثلاث. Advertisements وارتفع رصيد البعثة المصرية إلى 189 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 65 ذهبية و76 فضية، بالإضافة إلى 48 برونزية.

الاحتفال بسارة سمير

سارة سمير 2

سارة سمير فى منافسات رفع الاثقال

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