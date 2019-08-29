شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك قبل غلق الميركاتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل، بالتأكيد على اقتراب رحيل أحد لاعبى الفريق الكروى بالقلعة البيضاء، خلال الساعات القليلة المقبلة قبل غلق الميركاتو الصيفى.

وشهدت الساعات الأخيرة موافقة مسئولى الزمالك على انتقال أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق لصفوف مصر المقاصة، خلال الميركاتو الصيفى.

وأوضح المصدر الزملكاوى أن أيمن حفني لن يكون آخر الراحلين عن الزمالك، فى الصيف الحالى، وهناك لاعب آخر اقترب من الرحيل بشكل رسمى خلال الساعات القليلة المقبلة.

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