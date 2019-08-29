شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هل تنهى "جلسة" برج العرب تعديل عقد طارق حامد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو الزمالك إرجاء تجديد عقود الثلاثى طارق حامد ومحمود علاء وعبد الله جمعة، لاعبى الفريق الأبيض، لحين الانتهاء من منافسات بطولة كأس مصر، التى يطمح مسئولو القلعة البيضاء فى حصد لقبها لتعويض الجماهير عن ضياع لقب الدورى الذى فاز به الأهلى، فيما جاء الزمالك وصيفاً للبطولة.

ومع قرار إدارة نادى الزمالك بشأن تعديل عقود الثلاثى، إلا أن العديد من الأمور والتكهنات شهدتها الفترة الأخيرة حول طارق حامد قبل ظهوره مؤخراً مع الفريق فى دور ربع نهائى كأس مصر أمام مصر المقاصة والتى انتهت لصالح الفريق بهدف نظيف.

ويكشف "سوبر كورة" تفاصيل الجلسة التى حدثت مع طارق حامد عقب لقاء المقاصة.

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