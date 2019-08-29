سوبر كورة.. الاتحاد السكندرى والزمالك "إيد واحدة" قبل موقعة الكأس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، التضامن مع نادي الزمالك قبل موقعة الفريقين الأحد المقبل، فى الدور نصف النهائى لمسابقة كأس مصر.
وتقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد المقبل، فى دور نصف نهائي مسابقة كأس مصر.
وتأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر، بعد تخطى عقبة مصر المقاصة فى دور الثمانية بهدف نظيف، بينما نجح الاتحاد السكندري فى إقصاء الإسماعيلى بالفوز عليه بنتيجة 3/1.
لمعرفة التفاصيل وكيف تضامن الاتحاد السكندري مع الزمالك قبل مباراة الكأس، اضغط هنا..
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