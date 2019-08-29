شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سمير تحصد ذهبية الخطف لوزن 76كجم بدورة الألعاب الأفريقية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضافت الرباعة المصرية الأولمبية سارة سمير ميدالية ذهبية جديدة لرصيد البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا بالمغرب. وتوجت الرباعة الأولمبية بذهبية منافسات الخطف فى وزن 76 كجم بصالة النهضة بمدينة الرباط. Advertisements ورفعت الرباعة المصرية ثقلا وزنه 105 كجم لتنجح فى حصد أول ذهبية وما تزال تنافس على ذهبيتي الكلين والمجموع يذكر أن البعثة المصرية تتصدر الدول برصيد 181 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 61 ذهبية، و74 فضية، بالإضافة إلى 46 برونزية.

سارة سمير فى منافسات رفع الاثقال

سارة سمير

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