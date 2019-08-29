شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. متى ينطلق الدورى العام موسم 2019 -2020؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب الموسم الكروى الحالى 2018 -2019 من الانتهاء، بعدما أوشكت بطولة كأس مصر من خطة النهاية وصعود الزمالك إلى نصف النهائى ليواجه الاتحاد السكندرى يوم 1 سبتمبر، بينما يواجه الفائز من بيراميدز والحرس فريق بتروجت يوم 2 سبتمبر المقبل.

وتترقب أندية الدورى الممتاز إعلان موعد انطلاق الدورى الجديد موسم 2019 -2020، حتى تحدد موعد نهاية فترة الإعداد، لاسيما أنه لم يتحدد حتى الآن موعد انطلاق الدورى الجديد، وهو ما يتسبب فى كثير من علامات الاستفهام.

س: هل حدد اتحاد الكرة موعد انطلاق الدورى الجديد؟

ج: مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل كان قد حدد موعد يوم 18 سبتمبر المقبل موعدا لمباراة السوبر فى افتتاح الموسم الجديد، على أن ينطلق الدورى يوم 19 من نفس الشهر.

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س: هل تم تعديل الموعد؟

ج: اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تدرس جديا تعديل موعد انطلاق الدورى الجديد، وكذلك السوبر، بناءً على تصريحات أسامة إسماعيل المتحدث الرسمى باسم الجبلاية.

س: لماذا تم التعديل؟

ج: جاء التعديل بعد إعلان مواعيد مباريات الذهاب والإياب لدور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا، حيث يلعب الأهلى والزمالك مباراتى الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر خارج مصر، على أن يقام الإياب أيام 27 أو 28 أو 29 من نفس الشهر.

س : متى يتم إعلان موعد انطلاق الدورى الجديد؟

ج: لم يتم تحديد الموعد الجديد، وسيحسمه اتحاد الكرة فى اجتماعه المقبل.