محمد صفوت يحقق ذهبية التنس بدورة الألعاب الأفريقية ويتأهل لأولمبياد 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق محمد صفوت ذهبية التنس الأرضى رجال فى منافسات دورة الألعاب الأفريقية بعد الفوز على المصرى كريم مأمون فى المباراة النهائية لدورة الألعاب الأفريقية المقامة بالمغرب. وكان نهائي فردى الرجال مصرى خالص، وفاز محمد صفوت على كريم مأمون بنتيجة 2-0 ليحصد الذهبية وكريم مأمون الفضية. وبهذه النتيجة يتأهل محمد صفوت لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. Advertisements وكانت ميار شريف حققذ ذهبية فردي السيدات وتأهلت لأولمبياد طوكيو 2020 ونجح منتخب الكانوي والكياك في إضافة ٤ ميداليات جديدة لرصيد البعثة المصرية المشاركة في الدورة ، حيث حصد منتخبا الرجال والسيدات فضيتي سباق 500 متر تتابع رباعي بعدما حلا في المركز الثاني على مستوى الرجال والسيدات ، بينما حققت اللاعبة سما أحمد برونزية سباق الفردي 500 متر بعدما حلت ثالثا بزمن قدره دقيقتين و5 ثواني. ونجح زوجي السيدات حبيبة أحمد وفرح محمد في حصد ميدالية برونز في سباق الزوجي 500 متر.

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