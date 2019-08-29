شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب فلسطين يستدعى محمود وادى لخوض مباراتي أوزبكستان وسنغافورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت إدارة النادى المصرى خطاباً رسمياً من الاتحاد الفلسطينى لكرة القدم يخطرها خلاله باستدعاء محمود وادى، مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، للانضمام للمعسكر المغلق المقرر إقامته بفلسطين استعداداً لمباراتيه بالتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم “قطر 2022”، ونهائيات كأس آسيا “الصين 2023”

ويخوض المنتخب الفلسطينى مباراته الأولى أمام منتخب أوزبكستان وهى المباراة المقرر اقامتها فى الخامس من سبتمبر المقبل على ملعب فيصل الجسينى بمدينة رام الله، فيما سيخوض المنتخب الفلسطينى مباراته الثانية أمام نظيره منتخب سنغافورة وهى المباراة المقرر اقامتها على ستاد جالان بيسار بسنغافورة فى العاشر من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن يتوجه اللاعب من سنغافورة إلى زنجبار مباشرة للحاق ببعثة المصرى والذى سيخوض أمام نظيره فريق ماليندى بطل زنجبار مباراة ذهاب الدور التمهيدى الثانى من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية وهى المباراة المقرر إقامتها أحد أيام 13، 14، 15 سبتمبر على استاد عمانى بزنجبار.