شكرا لقرائتكم خبر عن زوجى سيدات الريشة يحصد ذهبية الألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاف منتخب الريشة الطائرة ميدالية ذهبية جديدة للبعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. وتوج منتخب زوجى السيدات، الذى يضم هادية حسني السعيد وضحى هانى، بذهبية الزوجى فى الدورة. Advertisements وكان منتخب الريشة المختلط توج بالميدالية البرونزية في وقت سابق بمدينة كازبلانكا. وارتفع رصيد البعثة المصرية المشاركة فى البطولة إلى 182 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 62 ذهبية و 74 فضية بالإضافة إلى 46 برونزية.

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