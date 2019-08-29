سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الرباعة المصرية الأولمبية سارة سمير فى إضافة ميداليتين ذهبيتين جديدتين لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا بالمغرب. وتوجت الرباعة المصرية بذهبيتى "الكلين والمجموع" لوزن 76 كجم، حيث رفعت ثقلا فى الكلين وزنه 133 كجم، وفي المجموع 238 كجم. Advertisements وتوجت اللاعبة فى وقت سابق بذهبية منافسات الخطف فى ذات الوزن بعدما رفعت ثقلا وزنه 105 كجم. وبذلك ارتفع رصيد البعثة المصرية إلى 185 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 65 ذهبية و74 فضية بالإضافة إلى 46 برونزية.

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