شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفنى يغيب عن مران الزمالك تمهيدا للرحيل إلى المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيب أيمن حفنى، صانع ألعاب الزمالك، عن مران الفريق الذى أقيم اليوم على ملعب النادى، فى ظل اقتراب رحيله إلى مصر المقاصة خلال الساعات المقبلة، فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

فيما أدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية فى مباراة المقاصة مساء الأمس فى دور الثمانية لكأس مصر تدريبات استشفائية بالجيمانزيوم خلال مران الفريق اليوم، وأدى باقى اللاعبين تدريبات قوية فى الملعب تحت إشراف الصربي ميتشو المدير الفنى للفريق وجهازه المعاون.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الأحد المقبل على ملعب الإسماعيلية في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.