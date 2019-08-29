شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يرتدى القميص رقم 14 بعد رحيل أيمن حفنى عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر يوسف أوباما، مهاجم الزمالك، ارتداء القميص رقم 14 خلال الفترة المقبلة، بعد رحيل أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق الأبيض عن قلعة ميت عقبة إلى مصر المقاصة.

وانتظم يوسف أوباما فى مران الزمالك اليوم، الخميس، لتجهيزه لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الأحد المقبل، بعد نهاية إيقافه لمدة 3 مباريات عقب طرده أمام الجونة والذى أبعده عن مباريات الفريق أمام الإسماعيلى والأهلى فى ختام الدورى ثم لقاء المقاصة بالأمس فى كأس مصر.

ويعد أوباما من عناصر الزمالك الأساسية منذ الموسم الماضى وكان يرتدى القميص رقم 10 والذى تنازل عنه لشيكابالا عقب عودة الأباتشى فى الموسم الحالى للقلعة البيضاء وارتدى أوباما القميص رقم 11، على أن يحصل على قميص رقم 14 فى الفترة المقبلة.