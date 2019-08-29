شكرا لقرائتكم خبر عن سينبورى لاعب المصرى ضمن قائمة منتخب بوركينا فاسو لودية المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن كامو مالو، المدير الفنى لمنتخب بوركينا فاسو، قائمة لاعبيه المختارة لخوض المباراة الودية التى يخوضها المنتخب الملقب “بالخيول” أمام نظيره المغربى والمقرر إقامتها بمدينة مراكش المغربية يوم السادس من سبتمبر المقبل ضمن الأجندة الدولية.

وضمت القائمة 27 لاعباً من بينهم سعيدو سينبوري لاعب خط وسط النادي المصري والذى ينضم لمنتخب بلاده للمرة الأولى، ومن المقرر أن يتوجه اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة إلى المغرب على أن يلحق ببعثة المصرى المتوجهة إلى زنجبار خلال الأسبوع الثانى من سبتمبر ، حيث سيخوض المصري مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية وهي المباراة المقرر اقامتها أحد أيام 13 ، 14 ، 15 سبتمبر على ستاد عماني بزنجبار.

جدير بالذكر أن اللاعب سعيدو سينبوري والبالغ من العمر 27 عاماً كان قد انضم للمصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من صفوف فريق الداخلية، حيث شارك في 18 مباراة بإجمالى دقائق بلغ نحو 1218 دقيقة سجل خلالها نحو خمسة أهداف، بالإضافة إلى مساهمته بتمريراته الحاسمة لزملائه فى إحراز ثلاثة أهداف.