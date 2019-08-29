الصفقة تنتهي.. الزمالك يمنح المقاصة استغناء حفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

منح نادي الزمالك الاستغناء الخاص بلاعب الفريق أيمن حفني إلى مسئولي مصر المقاصة، ليحسم مستقبل اللاعب نهائيًا من خلال العودة للفريق الفيومي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مراسل الخليج 365 بنادي الزمالك أفاد أن أيمن حفني تغيب عن مران الفريق الأبيض الذي أقيم اليوم على ملعب النادي، بعد الموافقة على رحيله لنادي مصر المقاصة.

كان بكري سليم مدير عام نادي مصر المقاصة أكد في تصريحات عبر شاشة "تايم سبورت" صباح اليوم أن حفني أصبح قريبًا من الفريق الفيومي بنسبة 99%.

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وكشف مصدر بنادي الزمالك أن صاحب الـ33 عامًا سينتقل للمقاصة بصورة نهائية حيث سيوقع على عقد مدته ثلاثة أعوام.

حفني كان قد خاض 10 مباريات بقميص الزمالك في الموسم الماضي استطاع من خلالها أن يسجل هدف ويصنع هدفين.

وكان حفني بدأ مسيرته مع صفوف مصر المقاصة في 2011 قبل أن ينتقل إلى طلائع الجيش ومنه إلى أهلي طرابلس الليبي قبل أن يعود للجيش ثم الرحيل لصفوف الزمالك في 2014.

وخاض حفني 133 مباراة بقميص الزمالك أحرز خلالها 15 هدفًا وصنع 31 تمريرة حاسمة كما حقق لقب الدوري في مناسبة وحيدة ولقب كأس مصر في ثلاث مناسبات بجانب لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية في النسخة الأخيرة والتي جاءت على حساب فريق نهضة بركان المغربي.