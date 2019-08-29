وكيل معروف: المصري طلبه.. وجلسة مع إدارة الزمالك لتحديد مستقبله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف أسامة فرحات وكيل أعمال النيجيري معروف يوسف لاعب فريق نادي الزمالك، أنه سيعقد جلسه مع مسئولي القلعة البيضاء لتحديد موقف موكله بعد العروض التي تلقاها مؤخرًا.

وأضاف وكيل أعمال اللاعب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، الخميس، أن اللاعب تلقى ثلاثة عروض من أندية الصفاقسي التونسي والشرطة العراقي والمصري البورسعيدي من أجل الحصول على خدماته في الصيف الحالي.

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وأوضح وكيل اللاعب أن معروف لا يمانع في البقاء بالدوري المصري من خلال الانتقال لصفوف الفريق البورسعيدي خاصة أن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الساحلي طلب الحصول على خدماته.

وشدد وكيل اللاعب أن الساعات المقبلة سوف تشهد تحديد مستقبل معروف من العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة.

كان النيجيري الذي انضم للزمالك في سوق الانتقالات الصيفية لعام (2014 - 2015) خاض تجربة على سبيل الإعارة مع صفوف الشرطة العراقي خلال الموسم المنقضي.