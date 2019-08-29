ديلي ميل: بيشكتاش يقترب من حسم صفقة النني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

اقترب نادي بيشكتاش التركي من إنهاء صفقة الدولي المصري محمد النني لاعب وسط آرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صحيفة "ديلي ميل" أكدت أن النادي التركي سيتحمل تكاليف الراتب الذي يتقاضاه النني مع آرسنال على أن ينتقل الدولي المصري لصفوف بيشكتاش لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأضافت الصحيفة البرطانية أن النني أصبح قريبًا من الرحيل لصفوف بيكتاش خاصة أن اللاعب أصبح بعيدًا عن حسابات المدير الفني للفريق أوناي إيميري والذي أعلن مؤخرًا أن لاعبه لن يمون في تشكيلته بالموسم الحالي.

وكانت صحيفة "turkish-football" التركية ذكرت أن نادي بيشكتاش وضع محمد النني ضمن أولوياتها من أجل التعاقد معه قبل إغلاق سوق الانتقالات في تركيا والمقرر لها غدًا الجمعة.

وبحسب الصحيفة التركية، فأن النني يتواجد في أولويات بيشكتاش نظرًا لاقتراب رحيل قائد منتخب تشيلي ولاعب الفريق جاري ميديل إلى صفوف بولونيا الإيطالي.

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وأضافت الصحيفة أن نادي بيشكتاش يمتلك الأفضلية في التعاقد مع النني حاليًا نظرًا لانسحاب جالطة سراي التركي من الصفقة.

الصحيفة التركية أشارت إلى أن النني (27 عامًا) رحّب بالانتقال للدوري التركي وهو ما سوف يساعد بيشكتاش للتعاقد معه قبل إغلاق نافذة الانتقالات.

النني ارتبط اسمه في الفترة الأخيرة بالانتقال إلى صفوف بوردو الفرنسي إلا أن اللاعب لم يحدد وجهته حتى الآن سواء بالرحيل لتركيا أو فرنسا.

وانتقل النني إلى آرسنال في يناير 2016 قادمًا من صفوف بازل السويسري مقابل ما يقرب من 12 مليون يورو وتحديدًا خلال عهد المدرب الفرنسي السابق وأسطورة الجانرز أرسين فينجر.

وشارك صاحب الـ27 عامًا في موسم إيمري الأول (2018 - 2019) في 17 مباراة بجميع المسابقات صنع من خلالها هدفًا دون أن يسجل.