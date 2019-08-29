محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر: اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم محمد الحنفي لإدارة مباراة بيراميدز وحرس الحدود بكأس مصر. ومن المقرر أن يلتق بيراميدز مع نظيره حرس الحدود مساء غد الجمعة في إطار منافسات الدور ربع نهائي لبطولة الكأس المحلية. ويعاون الحنفي كل من سامي هلهل وهاني خيري، ووليد عبد الرازق حكماً رابعاً، وكل من أحمد حمدي ومحمد يوسف حكما خامسا. جدير بالذكر أن الفائز من المباراة سيلتقي مع بتروجيت يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي البطولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحنفي حكمًا لمباراة بيراميدز وحرس الحدود بكأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.