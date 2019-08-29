مارسيلو باقِ.. الأهلي يوضح موقفه من حسين السيد وعمار حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن حسين السيد ظهير أيسر الفريق الأحمر لن يرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لافتًا إلى أن موقف الثنائي عمار وأحمد حمدي "محسوم" باستمرارهما في صفوف القلعة الحمراء.

وأكد عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لمصراوي أن اللاعب الملقب بـ"مارسيلو" لن يرحل عن صفوف الأهلي وسيتم قيده في القائمة المحلية للموسم الجديد.

وبخصوص موقف الثنائي عمار وأحمد حمدي قال مدير الكرة بالأهلي: "ستم قيدهما للموسم الجديد وأي قرار يخص مستقبلهما سيكون خلال شهر يناير القادم علي اقل تقدير".

وأتم عبد الحفيظ قائلًا: "أي لاعب متواجد حاليا ولم يخرج للاعارة سيستمر مع الأهلي في الموسم القادم".