تقرير.. كيف ساهم الأهلي في بناء الجونة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

خلال الصيف الحالي قد يكون نادي الجونة من أبرز الأندية التي استفادت من الأهلي بالشكل المناسب لتدعيم صفوفها قبل بداية الموسم الجديد.

في الموسم الماضي كانت البداية في تعاون نادي الجونة منذ عودته إلى الدوري مع إدارة الأهلي من حيث الصفقات إلا أن التعاون استمر بشكل أكبر خلال سوق الانتقالات الجارية.

بالطبع يسعى الجونة إلى الاستفادة من تجربة الموسم الماضي في ظل معاناة الفريق من شبح الهبوط حيث احتل الفريق الساحلي المركز الخامس عشر برصيد 38 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بتروجيت والذي هبط لدوري الدرجة الثانية.

- البداية من حراسة المرمى

في الصيف الحالي، دعّم نادي الجونة مركز حراسة المرمى من خلال التعاقد مع عمر رضوان حارس الأهلي بصورة نهائية بعدما لعب الفريق في الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

صاحب الـ22 عامًا خاض عدة تجارب خارج الأهلي بداية من الشرقية ثم الرجاء ليستقر به الحال ونهائيًا مع الجونة.

- 3 لاعبين في الدفاع

الجانب الدفاعي كان من ضمن التدعيمات التي قامت بها إدارة الجونة من الأهلي عن طريق الحصول على ثلاثة لاعبين رسميًا.

محمود الجزار لاعب الأهلي القادم من صفوف كهرباء الإسماعيلية في يناير 2018 كان قد انتقل إلى الجونة في يناير الماضي من أجل الحصول على فرصة المشاركة لتقرر إدارة النادي الساحلي تمديد الإعارة نظرًا لما قدمه في نصف الموسم الماضي.

12 مباراة كانت حصيلة لاعب المنتخب المصري الأوليمبي مع فريق الجونة في الموسم الماضي إلا أنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.

إدارة الجونة حصلت أيضًا على المدافع المخضرم محمد نجيب لاعب الأهلي السابق في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع المارد الأحمر بعد 8 سنوات قضاهم داخل جدران القلعة الحمراء.

نجيب صاحب الـ36 عامًا أراد أن يحصل على فرصة المشاركة من خلال الانتقال للجونة خاصة أنه كان بعيد عن الحسابات في الموسم الماضي بعدما شارك في مباراتين فقط بمسابقة الدوري.

Advertisements

التدعيم الثالث في الجانب الدفاعي لفريق الجونة كان عمر سعداوي الظهير الأيسر حيث كان قد لعب في صفوف الفريق على سبيل الإعارة منذ يناير الماضي.

سعداوي شارك في 11 مباراة مع الجونة في الموسم المنقضي استطاع أن يساهم بهدفين دون أن يسجل.

وقد يواصل الجونة ترميم دفاعه من خلال الحصول على خدمات باسم علي ظهير أيمن الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم بحسب ما أكده سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأحمر لـ"الخليج 365".

- محارب وبركات ضمن الكتيبة

في الصيف الحالي، قامت أيضًا إدارة الجونة بتدعيم مركز الوسط المهاجم والمدافع من خلال ثلاث صفقات بداية من أكرم توفيق المنتقل منذ الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

أحدث الوجوه التي انضمت للجونة بصورة نهائية من الأهلي كان الثنائي إسلام محارب وعمرو بركات بعدما وقع الثنائي للنادي الساحلي لمدة أربع سنوات.

عمرو بركات حاول أن يحصل على فرصة المشاركة أساسيًا مع الأهلي منذ عودته للدوري المصري قادمًا من ليرس البلجيكي في 2017 إلا أنه فشل في ذلك ليخوض أكثر من تجربة على سبيل الإعارة بداية من الشباب السعودي ثم سموحة قبل أن يحسم موقفه بالرحيل للجونة بصورة نهائية.

أما إسلام محارب فقد ابتعد عن المشاركة طوال الموسم الماضي حيث لم يظهر سوى في 12 مباراة دون أن يسجل مكتفيًا بصناعة هدفين الأمر الذي دفعه للرحيل من أجل الحصول على فرصة المشاركة باستمرار.

- الهداف ريان

قرر أحمد ياسر ريان مهاجم فريق الجونة استمرار إعارته مع الفريق بعد نجاح تجربته مع الفريق الساحلي منذ قدومه من الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

ريان البالغ من العمر 21 عامًا نجح منذ رحيله للجونة أن يسجل سبعة أهداف ويصنع هدفًا كان من أبرزهم هدفه في شباك الزمالك ضمن المرحلة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري.

وشارك ريان بصورة عامة مع الجونة في 14 مباراة بواقع 13 لقاء في الدوري ولقاء في كأس مصر.