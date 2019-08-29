يستضيف فريق الشباب السعودى نظيره الفيصلى غدًا الجمعة على ملعب الملك فهد الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى السعودى للمحترفين. يدخل الشباب الجولة الثانية وهو يحتل المركز الرابع برصيد 3 نقاط بعد الفوز على الفتح فى الجولة الاولى بنتيجة 2-1، بينما يحتل الفيصلى المركز العاشر برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع الفيحاء بدون أهداف. الجولة الاولى بنتيجة 2-1، بينما يحتل الفيصلى المركز العاشر برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع الفيحاء بدون أهداف. موعد مباراة الشباب و الفيصلى : تنطلاق مباراة الشباب و الفتح Advertisements فى تمام الساعة السادسة إلا خمس دقائق بتوقيت مصر. فى تمام الساعة السادسة إلا خمس دقائق بتوقيت مصر. السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية. الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت أبو ظبى. القنوات الناقلة لمباراة الشباب و الفيصلى : تذاع مباراة الشباب و الفيصلى بشكل حصرى عبر قناة السعودية الرياضية " ksa spot 2 “. بصوت المعلق السعودى عبدالله الحربي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الشباب والفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.