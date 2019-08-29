الاتحاد يبحث عن عرض لصبري رحيل

يبحث مسؤولو الاتحاد السكندري عن عرض رسمى لصبرى رحيل الظهير الأيسر للفريق التخلاص منه في ظل عدم اقتناع طلعت يوسف بالاعب في ظل اقتناع طلعت يوسف بالثنائي علي السيد سالم فى هذا المركز، بالإضافة إلى محمود شعبان. بالثنائي علي السيد سالم فى هذا المركز، بالإضافة إلى محمود شعبان. ويسعى مجلس إدارة الاتحاد السكندرى إلى تسويق اللاعب، خاصة أن عقده من العقود الكبيرة داخل الفريق منذ تعاقد معه محمد مصيلحى رئيس زعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الأهلى. أن عقده من العقود الكبيرة داخل الفريق منذ تعاقد معه محمد مصيلحى رئيس زعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الأهلى. وتم قيده ضمن قايمة الاتحاد للموسم الجديد حتي لا يرحل عن الفريق

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