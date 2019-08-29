منتخب فلسطين يستدعي محمود وادي لمباراتي أوزبكستان وسنغافورة

تلقت إدارة النادي المصري خطاباً رسمياً من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء محمود وادي مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري للانضمام للمعسكر المغلق المقرر اقامته بفلسطين استعداداً لمباراتيه بالتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم “قطر 2022” ، ونهائيات كأس أسيا “الصين 2023” ،

حيث سيخوض المنتخب الفلسطيني مباراته الأولى أمام منتخب أوزبكستان وهي المباراة المقرر اقامتها في الخامس من سبتمبر المقبل على ملعب فيصل الجسيني بمدينة رام الله ، فيما سيخوض المنتخب الفلسطيني مباراته الثانية أمام نظيره منتخب سنغافورة وهي المباراة المقرر اقامتها على ستاد جالان بيسار بسنغافورة في العاشر من الشهر ذاته.

هذا ومن المقرر أن يتوجه اللاعب من سنغافورة إلى زنجبار مباشرة للحاق ببعثة المصري والذي سيخوض أمام نظيره فريق ماليندي بطل زنجبار مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية وهي المباراة المقرر اقامتها أحد أيام 13 ، 14 ، 15 سبتمبر على ستاد عماني بزنجبار.