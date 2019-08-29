كانو سبورت يحدد موعد مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

حدد فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية يوم 14 سبتمبر المقبل موعداً لخوض لقاء الأهلي في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا. ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا. وتأهل الأهلي لدور الـ32 بدوري الأبطال على حساب اطلع بره الجنوب السوداني، بعد أن تغلب عليه بنتيجة 13 هدف دون رد، هي مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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