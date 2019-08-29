محمد صفوت يحقق ذهبية التنس ويتأهل لطوكيو 2020 وكريم مأمون فضية

حقق محمد صفوت ذهبية التنس الأرضي رجال في منافسات دورة الألعاب الإفريقية بعد الفوز على المصري كريم مأمون في المباراة النهائيةلدورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب. الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب. كان نهائي فردي الرجال مصري خالص وفاز محمد صفوت على كريم مأمون بنتيجة 2-0 ليحصد الذهبية وكريم مأمون الفضية. مأمون بنتيجة 2-0 ليحصد الذهبية وكريم مأمون الفضية. بهذه النتيجة يتأهل محمد صفوت لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. كانت ميار شريف حققذ ذهبية فردي السيدات وتأهلت لأولمبياد طوكيو 2020.

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