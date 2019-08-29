قرر مسؤولو النادي الأهلي قيد أحمد حمدي صانع ألعاب الفريق في قائمة الموسم الجديد. وأنهى مسؤولو الأهلي إجراءات قيد حمدي وقبله حسين السيد ليتبقى مقعدين بالفريق سيتم قيد الثنائي سعد سمير ومحمد محمود لاعبي الفريق بهما بعد الاستقرار على قيد كريم وليد نيدفيد لاعب وسط الفريق. الثنائي سعد سمير ومحمد محمود لاعبي الفريق بهما بعد الاستقرار على قيد كريم وليد نيدفيد لاعب وسط الفريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يقيد أحمد حمدي في قائمة الموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.