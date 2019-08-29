الأهلي يقيد أحمد حمدي في قائمة الموسم الجديد

قرر مسؤولو النادي الأهلي قيد أحمد حمدي صانع ألعاب الفريق في قائمة الموسم الجديد.
وأنهى مسؤولو الأهلي إجراءات قيد حمدي وقبله حسين السيد ليتبقى مقعدين بالفريق سيتم قيدالثنائي سعد سمير ومحمد محمود لاعبي الفريق بهما بعد الاستقرار على قيد كريم وليد نيدفيد لاعب وسط الفريق.
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