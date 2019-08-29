صور.. سارة سمير تضيف ذهبيتي الكلين والمجموع بدورة الألعاب الإفريقية

نجحت الرباعة المصرية الأولمبية سارة سمير في إضافة ميداليتين ذهبيتين جديدتين لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب. المقامة حاليا بالمغرب. وتوجت الرباعة المصرية بذهبيتي الكلين والمجموع لوزن ٧٦ كجم، حيث رفعت ثقلا في الكلين وزنه ١٣٣ كجم، وفي المجموع ٢٣٨ كجم. ثقلا في الكلين وزنه ١٣٣ كجم، وفي المجموع ٢٣٨ كجم. وتوجت اللاعبة في وقت سابق بذهبية منافسات الخطف في ذات الوزن بعدما رفعت ثقلا وزنه ١٠٥ كجم.

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