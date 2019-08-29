وزير والرياضة يهنيء ميار شريف بعد تأهلها لأولمبياد طوكيو 2020

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، البطلة ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني الأول للتنس الأرضي، ونجمة النادي الأهلي، وذلك بعد تتويجها بالميدالية الذهبية لمنافسات التنس الأرضي بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. واستطاعت اللاعبة الفوز في المباراة النهائية لفردي السيدات اليوم بعد تغلبها على شانيل سيمونس لاعبة جنوب إفريقيا بنتيجة 2-0. 2-0. كما قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ، واسماعيل الشافعى رئيس الاتحاد المصرى للتنس الارضى على الإنجاز الذي حققته البطلة المصرية. الجدير بالذكر أن البطلة ميار شريف تعد أول لاعبة تنس ارضى مصرية تتأهل للأولمبياد.

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