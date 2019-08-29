الأثقال تتأهل بـ5 لاعبيين لدورة طوكيو: وإيهاب يراهن على الميدالية الأولمبية

تأهل خمسة لاعبين من منتخب مصر لرفع الأثقال إلى أولمبياد طوكيو 2020 ، وذلك بعد تحقيقهم للميداليات الذهبية التي تحققت في دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها المغرب.

وتوج 5 لاعبين بالميداليات الذهبية خلال الدورة وهم محمد إيهاب وسارة سمير وكريم كحلة ورنيا محمود وأحمد سعد.

وأعرب الدكتور محمود محجوب رئيس اتحاد رفع الأثقال وعضو اللجنة الأولمبية عن سعادته البالغة بتأهل أول خمس لاعبيين إلى أولمبياد طوكيو في أولى التصفيات الأفريقية حيث يتبقي هناك ثلاث تصفيات إفريقية آخري والتي نسعى من خلالهم لتأهل أكبر عدد من اللاعبين للدورة الأولمبية من أجل تكرار إنجزاتنا على المستوى الأولمبي.

وأعلن رئيس اتحاد رفع الأثقال عن إقامة معسكر دولي للاعبي رفع الاثقال في بلغاريا خلال شهر سبتمبر القادم، وذلك لإعداد الرباعين اللذين حققوا العديد من الميداليات خلال دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب والتي تأهل من خلالها اللاعبين واللاعبات.

وطالب محجوب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برعاية الأبطال من أجل تكرار تحقيق الإنجازات التي حققتها الأثقال في الأولمبياد السابقة، وأضاف أن جميع اللاعبين لديهم الروح المعنوية العالية من أجل حصد جميع الميداليات في البطولات الدولية والعالمية، حيث أن لاعبي الأثقال وصلوا للعالمية ويأتي في مقدماتهم الثنائي المشاركون حاليًا محمد إيهاب وسارة سمير.

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وأختتم محجوب ان هناك تطور في مستوي الرباع كريم كحله وظهر ذلك خلال المعسكر الخارجي في اذربيجان وتوج جهوده في دورة الألعاب الافريقيه بالمغرب ونتنظر منه الكثير خلال البطولات المقبلة .

وعلق الرباع المصري محمد إيهاب على فوزه بـ3 ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب، قائلًا: "الحمد لله فضل من الله التتويج بثلاث ميداليات ذهبية وعزف النشيد الوطنى المصرى بدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

لعام 2019، وأضاف أنه رفع رصيدة إلى 18 ميدالية ذهبيه في سجلات المشاركات الأفريقية وبذلك يكون قد حصل على الميداليات الذهبيه في جميع المشاركات الدوليه الرسمية للكبار المعتمدة من الاتحاد الدولي ويتبقى فقط الذهب الأوليمبي وقادرون على تحقيقها بإذن الله.

وتوجه بالشكر لكل من دعمه في الوصول للذهب الأفريقي ومواصلة رحلة حلم الذهب الأوليمبي، وأيضًا حرص على توجيه الشكر للاتحاد المصرى لرفع الاثقال ووزارة الشباب الرياضه واللجنه الأوليمبية المصرية وقطاع الرياضة بشركه الكهرباء وجهاز الرياضه العسكرى وللجهاز الفنى والطبى وجميع من عاونه وأمن وبقدراته على تحقيق الفوز ودعمه لتمثيل مصر امام العالم .

وراهن ايهاب على احراز أكثر من ميدالية أولمبية في طوكيو 2020 وذلك بعد المستوى العالي الذي ظهر علية اكثر من لاعب في البطولات الدولية والعالمية وكذلك البطولات الافريقية والعربية ، وأكد أن الدولة متمثله في رئاسة الشباب والرياضة برئاسة اشرف صبحي لم تبخل على الرياضة المصري بشىء عمتًا ورفع الأثقال خاصتًا والرياضة المصرية تشهد حاليًا نجاح كبير في جميع الألعاب ولذا سيكون لنا نصيب في الأولمبياد الأولمبية بطوكيو 2020 بمختلف الألعاب.