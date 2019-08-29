منتخب الكانوي يحقق فضيتين وبرونزيتين بالألعاب الأفريقية

نجح منتخب الكانوي والكياك في إضافة ٤ ميداليات جديدة لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًّا في المغرب. وحصد منتخبا الرجال والسيدات فضيتي سباق ٥٠٠ متر تتابع رباعي بعدما حلا في المركز الثاني على مستوى الرجال والسيدات. بينما حققت اللاعبة سما أحمد برونزية سباق الفردي ٥٠٠ متر بعدما حلّت ثالثًا بزمن قدره دقيقتان و٥ ثوانٍ. برونزية سباق الفردي ٥٠٠ متر بعدما حلّت ثالثًا بزمن قدره دقيقتان و٥ ثوانٍ. ونجح زوجي السيدات حبيبة أحمد وفرح محمد في حصد ميدالية برونزية في سباق الزوجي ٥٠٠ متر.

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