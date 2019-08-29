مُدافع برشلونة يرفُض الدُخول في صفقة نيمار

أكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية الواسعة الانتشار، أن نادي برشلونة الإسباني لم يستسلم بعد في سباق التعاقد مع نجمه البرازيلي السابق ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار جُونيور في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن نادي برشلونة يُواصل مُحاولاته إقناع بعض اللاعبين بالموافقة على الدُخول في الصفقة.

وكَان نادي برشلونة الإسباني قد اقترح اسم المُدافع الفرنسي جان كلوب تُوديبو، لكن هذا الأخير، وحسب “ليكيب”، رفض رفضا قاطعا، مؤكدا رغبته في مواصلة حمل ألوان البلوغرانا.

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وانضم تُوديبو لقائمة اللاعبين المُتمردين على إدارة النادي الكاتالوني، إلى جانب كل من مواطنه عثمان ديمبيلي والكرواتي إيفان راكيتيتش.

يُذكر أن إدارة باري سان جيرمان كانت قد رفضت العرض النهائي المُقدم من إدارة برشلونة لضم نيمار.