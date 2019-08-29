ريال مدريد يتواصل مع خليفة كيلور نافاس

دخل ريال مدريد في مفاوضات جادة مع خليفة كيلور نافاس، حارس مرمى منتخب كوستاريكا، بعد موافقته على العرض المُقدم من باريس سان جيرمان ليلة أمس الاربعاء.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن ريال مدريد من الممكن أن يتحرك لضم حارس مرمى إيفرتون “مارتن ستيكلنبيرج”، وصيف كأس العالم 2010، لخلافة كيلور نافاس قبل الديدلاين لغلق الميركاتو الصيفي الحالي.

وادعت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، تصدر اسم مارتن ستيكلنبيرج للقائمة المختصرة لحراس المرمى المُرشحين لخلافة كيلور نافاس في سانتياجو برنابيو بالموسم الجديد 2020/2019، بينما قالت صحيفة “آس” المدريدية أن حارس باريس سان جيرمان “ألفونس ريولا” ينافسه بقوة، حيث ترغب إدارة باريس في إقحامه بصفقة نافاس.

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وخسر الحارس الدولي الكوستاريكي مكانه أمام الحارس الدولي البلجيكي “تيبو كورتوا” عندما انضم الأخير لصفوف النادي الملكي من تشيلسي في الصيف الماضي نظير 35 مليون يورو.

وجذب كيلور نافاس اهتمام عملاق الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان، وكاد ينضم لصفوفه في نهاية مايو الماضي لولا عرقلة ريال مدريد للصفقة.

وأشارت الصحيفة إلي رغبة زيدان في الحفاظ على نافاس كاحتياطي، إلا أنه يجب عليه أن يتحرك إلي الخيار الذي تم تحديده ستيكلنبيرج صاحب الـ 36 عامًا، كبديل متأخر مع موجود الإسباني بيبي رينا حارس مرمى الميلان أيضًا في القائمة المختصرة للحراس المُرشحين.

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وأضاف المصدر ذاته إلي أنه “سيتم الانتهاء من أي صفقة عاجلًا خصوصًا مع اقتراب نهاية سوق الانتقلات في 2 سبتمبر”.

يذكر أن كيلور نافاس (32 عامًا) انضم إلى اللوس بلانكوس بعد كأس العالم 2014 في البرازيل، حيث شارك في البداية كاحتياطي لإيكر كاسياس قبل أن يرث القميص رقم 1 بعد رحيل “القديس” إلى بورتو البرتغالي.

وكان الكوستاريكي عنصرًا رئيسيًا في الفريق الفائز بثلاث بطولات لدوري أبطال أوروبا متتالية بين عامي 2016 و 2018.

ومع دخول نافاس لموسمه السادس في قلعة البرنابيو، استطاع أن يُسجل مشاركته في 162 مباراة بجميع المسابقات.

في المقابل، وصل ستيكلنبيرج إلى نهائي كأس العالم بجنوب أفريقيا عام 2010 مع هولندا، وفاز بـ 58 مباراة دولية منذ عام 2004 مع الطواحين البرتقالية.

وبدأ الحارس في أياكس ثم انتقل إلى روما في عام 2011 ولعب أيضًا في إنجلترا لفولهام وساوثهامبتون قبل إيفرتون.

وقد يكون بيبي رينا، حارس ليفربول السابق وخريج أكاديمية لا ماسيا في برشلونة، حريصًا أيضًا على العودة إلى إسبانيا إذا ما تلقى عرضًا مناسبًا من زيزو.