مصر في طريقها لتفويت فرصة اللعب مع البرازيل

يواجه الاتحاد المصري لكرة القدم خطر فقدان فرصة ذهبية للعب أمام منتخب البرازيل في الإمارات خلال شهر أكتوبر المقبل، بعدما قامت اللجنة المؤقتة للاتحاد بقيادة “عمرو الجنايني” بتأجيل حسم ملف المدير الفني الجديد الذي سيقود الفراعنة خلال تصفيات بطولتي كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021 وكأس العالم قطر 2022.

وأرسل الاتحاد البرازيلي طلب رسمي إلى الاتحاد المصري لتنظيم مباراة ودية دولية بين البرازيل ومصر تقام على الأراضي الإماراتية، ضمن استعدادات البرازيل لتصفيات مونديال قطر 2022.

لكن الاتحاد المصري لم يُرسل بعد موافقته أو رفضه على الطلب البرازيلي، حسب البيان الرسمي الذي أعلن من قبل الاتحاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعد انتهاء الاجتماع المغلق بين أعضاءه، والذي استمر لعدة ساعات في مقر الاتحاد بـ “الجبلاية” لاختيار رؤوساء اللجان.

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وافتتح الاتحاد المصري بيانه الرسمي عن موضوع المباراة الودية، قائلاً “تم تأجيل البت في العرض المقدم للمنتخب الوطني الأول بأداء مباراة ودية مع منتخب البرازيل بالإمارات خلال شهر أكتوبر المقبل، لحين تعيين الجهاز الفني للفريق”.

ويبحث الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن فريق ثالث يواجهه خلال الشهرين القادمين “سبتمبر وأكتوبر”.

ونجحت البرازيل في التوصل لاتفاق رسمي لمواجهة كولومبيا يوم 7 سبتمبر، ومن ثم مواجهة بيرو يوم 11 سبتمبر.

وتود البرازيل استكمال تحضيراتها لتصفيات كأس العالم قطر 2022 خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري.

وإذا لم تقم مصر بارسال موافقتها في غضون أيام قليلة، قد تصرف البرازيل النظر عن مواجهتها والبحث في خيارات أخرى.

وتُفتتح تصفيات كأس العالم قطر 2022 في أمريكا الجنوبية يوم 22 مارس 2020 وتستمر المباريات حتى يوم 31 من الشهر نفسه، على أن تنتهي التصفيات في نوفمبر 2021، حيث ستسحب قرعة النهائيات في ديسمبر 2021 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسبق لمصر مواجهة البرازيل في عدة مباريات، كانت أهمها في دور مجموعات كأس القارات 2009.

وأحرجت مصر البرازيل في كأس القارات بتسجيلها لـ 3 أهداف وسط تألق كبير للثنائي محمد أبو تريكة ومحمد زيدان.

والتالي تاريخ مواجهات مصر والبرازيل (المنتخب الأول)