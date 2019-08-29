رياضة | محمد صفوت يحقق ذهبية التنس الأرضي بدورة الألعاب الإفريقية ويتأهل لطوكيو 2020 وكريم مأمون يحقق الفضية

حقق محمد صفوت ذهبية التنس الأرضي رجال في منافسات دورة الألعاب الإفريقية بعد الفوز على المصري كريم مأمون في المباراة النهائيةلدورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب.

كان نهائي فردي الرجال مصري خالص وفاز محمد صفوت على كريم مأمون بنتيجة 2-0 ليحصد الذهبية وكريم مأمون الفضية.



بهذه النتيجة يتأهل محمد صفوت لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

حققت البطلة المصرية ميار شريف أحمد ذهبية فردى تنس الأرضى بعد فوزها فى النهائى على منافستها شانيل سيمونس الجنوب إفريقية.

وفازت البطلة المصرية بالمجموعتين ٦/٣.. ٦/٣. وبهذه النتيجة ضمنت ميار أحمد التأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.



كانت ميار شريف حققذ ذهبية فردي السيدات وتأهلت لأولمبياد طوكيو 2020.

أشاد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية بالإنجاز التي حققته ميار شريف لاعبة منتخب مصر للتنس الأرضي والتي حصلت على الميدالية الذهبية لمنافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب حاليا.

نجحت ميار شريف في الفوز على بطلة جنوب إفريقيا في المباراة النهائية بنتيجة 2-0 والحصول على الميدالية الذهبية والتأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 كأول لاعبة تنس أرضي مصرية تتأهل للأولمبياد.



حرص المهندس هشام حطب على التواجد في نهائي التنس الأرضي للسيدات اليوم ودعم اللاعبه وتهنئتها والجهاز الفني وبعثة التنس الأرضي على الإنجاز الذي تحقق.



أضافت ميار شريف ميدالية ذهبية جديدة لمصر في مشوار المنافسة على لقب دورة الألعاب الإفريقية ال12 المقامة في المغرب حاليا.