رياضة | منتخب الكانوي يحقق فضيتين وبرونزيتين بالألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب الكانوي يحقق فضيتين وبرونزيتين بالألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح منتخب الكانوي والكياك في إضافة ٤ ميداليات جديدة لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب

وحصد منتخبا الرجال والسيدات فضيتي سباق ٥٠٠ متر تتابع رباعي بعدما حلا في المركز الثاني على مستوى الرجال والسيدات.

بينما حققت اللاعبة سما أحمد برونزية سباق الفردي ٥٠٠ متر بعدما حلت ثالثا بزمن قدره دقيقتين و٥ ثواني. ونجح زوجي السيدات حبيبة أحمد وفرح محمد في حصد ميدالية برونز في سباق الزوجي ٥٠٠ متر. Advertisements نجح منتخب الكانوي والكياك في إضافة ميدالية برونزية جديدة للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب. ونجح اللاعبان المصريان أحمد البدهاوي، وعمرو أبو زيد في الفوز ببرونزية سباق الثنائي لمسافة 1000 متر والذي جرى في بحيرة السد بمدينة الرباط. وجاء الثنائي في الترتيب الثالث بزمن قدره 3 دقائق و41 ثانية. وواصلت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة بمدنية الرباط في المغرب الحفاظ على صدارة البطولة برصيد 143 ميدالية بينهم 41 ميدالية ذهبية و64 ميدالية فضية و38 ميدالية برونزية.

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