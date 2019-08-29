رياضة | زوجي سيدات الريشة يحصد ذهبية الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زوجي سيدات الريشة يحصد ذهبية الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أضاف منتخب الريشة الطائرة ميدالية ذهبية جديدة للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.
وتوج منتخب زوجي السيدات الذي يضم هادية حسني السعيد وضحى هاني بذهبية الزوجي في الدورة.
كان منتخب الريشة المختلط توج بالميدالية البرونزية في وقت سابق بمدينة كازبلانكا.
توج منتخب الريشة الطائرة بالميدالية البرونزية للفرق في منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.
ويمثل المنتخب المصري اللاعبون "أدهم حاتم – أحمد صلاح – عبد الرحمن عبد الحكيم – محمد مصطفى"، واللاعبات "هادية حسني – جنا أشرف – ضحى هاني – نور يسري".
وتعتبر هذه الميدالية الأولى لمصر في تاريخ مصر بدورات الألعاب الإفزيقية
حصد المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة، الميدالية البرونزية خلال مشاركته بدورة الألعاب الإفريقية رقم 12، والمقامة بالمغرب خلال الفترة من 19 وحتى 30 أغسطس الجاري.
وحصل "الفراعنة" على الميدالية البرونزية بالرغم من الخسارة أمام المنتخب النيجيري بنتيجة 3 - 0، في نصف النهائي، حيث يحصل أصحاب المركزين الثالث والرابع على الميدالية البرونزية.
تضم قائمة منتخبنا الوطني 4 لاعبين وهم ""أدهم حاتم – أحمد صلاح – عبد الرحمن عبد الحكيم – محمد مصطفى"، و4 لاعبات وهما "هادية حسني – جنا أشرف – ضحى هاني – نور يسري".
فيما يشرف على تدريبهم رامي إبراهيم المدير الفني ويترأس البعثة محمد كمال نائب رئيس الاتحاد.