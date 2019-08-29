رياضة | فوزي غلام يعود لمنتحب الجزائر من جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوزي غلام يعود لمنتحب الجزائر من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الصحف الجزائرية صباح اليوم عن قيام المدرب الوطني، جمال بلماضي بتوجيه الدعوة إلى مدافع نادي نابولي الإيطالي، فوزي غلام، للمشاركة في معسكر محاربي الصحراء والذي يبدأ يوم الإثنين المقبل، وذلك بعد فترة طويلة من غياب الدولي الجزائري عن صفوف المنتخب في الآونة الأخيرة.

وقالت صحيفة الهداف الجزائرية إن مدرب محاربي الصحراء، قد أدرج اسم فوزي غلام ضمن القائمة الآولية التي أختارها من أجل المشاركة رفقة باقي زملائه في معسكر الفريق القادم، وكذلك قام بلماضي باستبعاد اللاعب محمد فارس مدافع سبال الإيطالي، الذي سيغيب لمدة 6 أشهر، بسبب معاناته من إصابة على مستوى الرباط الصليبي.

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وكانت بعض التقارير الصحيفة، قد أكدت أن بلماضي كان قد استبعد فوزي غلام، عن المنتخب لفترة طويلة، ولكن في نهاية الأمر قد قرر عودته من جديد إلى قائمة الفريق، وسيكون متواجد في معسكر المنتخب الذي سيقام في في الفترة ما بين 2 و10 سبتمبر بمركز تحضير المنتخبات الوطنية، وسيلعب محاربي الصحراء مواجهتان وديتان ضد بنين وغانا في هذه الفترة.

الجدير بالذكر أن فوزي غلام كان قد اعتذر عن المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أمم أفريفيا الأخيرة، وقال اللاعب وقتها أنه يرغب في الابتعاد عن المشاركة في المباريات بشكل عام، وهذا من أجل استعادة لياقته من جديد، وهو الأمر الذي أغضب جمال بلماضي في الفترة الماضية، ولكن في نهاية الأمر يبدو بأن الأمور قد بدأت في العودة لمجاريها، وسيكون فوزي غلام واحد من الأعمدة الأساسية التي سيتعمد عليها بطل أفريقيا في الفترة القادمة.

يذكر أن منتخب الجزائر كان قد نجح في حصد لقب بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة 2019، والتي أقيمت في مصر، وذلك بعدما فازت في المباراة النهائية على حساب السنغال بهدف نظيف.