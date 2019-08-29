رياضة | منتخب السلاح بحقق ذهبيه السابر بدورة الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب السلاح بحقق ذهبيه السابر بدورة الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب مصر لسلاح السابر الميدالية الذهبية لمنافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة في صالة مولاي رشيد بمدينة الرباط بالمغرب.

فاز منتخب الرجال في المباراة النهائية على تونس 45-40.



لعب للمنتخب محمد عبدالعال ومحمد سامر ومدحت معتز ومازن العرب.



يرأس بعثة مصر في السلاح عبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح ويضم الجهاز الفني كلا من ماهر حمزة المدير الفني وشريف البكري مدرب العام سلاح السيف واسلام جمال مدرب سيف المبارزة.