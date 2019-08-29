رياضة | خاص.. الأهلي ينهي الجدل حول مستقبل حسين وحمدي وعمار رسميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. الأهلي ينهي الجدل حول مستقبل حسين وحمدي وعمار رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عم موقف حسين السيد وأحمد حمدي وعمار حمدي لاعبو الفريق الأحمر من القيد في القائمة المحلية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": "أحمد حمدي وعمار حمدي تم قيدهما بالفعل في قائمة الفريق استعدادًا للموسم الجديد".

وأضاف عبد الحفيظ :"الحديث عن مستقبل كلا اللاعبين سيكون خلال شهر يناير المقبل على أقل تقدير".

وعن حسين السيد قال مدير الكرة :"لن يرحل عن الأهلي وسيتم قيده بالفعل في قائمة الفريق استعدادًا للموسم الجديد".

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق كانو سبورت الغيني يوم ١٤ من سبتمبر المقبل في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يعلن موعد مباراة كانو سبورت الغيني

كشف مسئولو النادي الأهلي عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة أمام كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وكان الأهلي قد تأهل لدور الـ32 من البطولة الإفريقية بعدما تغلب على نظيره إطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 13-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأعلن نادي كانو سبورت الغيني يوم 14 من سبتمبر المقبل موعدًا لمباراة الذهاب أمام الأهلي.

باسم علي ينضم للجونة

انتقل باسم علي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسميا لصفوف فريق الجونة لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وتوصل الجونة لاتفاق مع الظهير الأيمن للأهلي لاستعارته لمدة موسم بعدما مدد عقده مع الأهلي.

وكان باسم قد تلقى عدة عروض في الفررة الأخيرة للرحيل عن الأهلي من أندية الإسماعيلي والاتحاد السكندري والجونة لكنه فضل الانضمام للأخير بعد الجلسة التي عقدها مع مسئوليه.

والجدير بالذكر أن باسم علي مدد تعاقده مع الأهلي أول أمس لمدة ٣ مواسم في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ومحمد شيحة وكيل اللاعب.